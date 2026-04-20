Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Gedson Fernandes Rusya'da gündem oldu. Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen yıldız oyuncunun performansı adeta Rusya'yı karıştırdı.

Rusya Premier Ligi’nde Spartak Moskova, Akhmat Grozny’i 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından kaydettiği gol büyük beğeni topladı.

FERNANDES ŞOV YAPTI

  • 21. dakika: Esequiel Barco Spartak’ı öne geçirdi.
  • 28. dakika: Marquinhos farkı ikiye çıkardı.
  • 40. dakika: Gedson Fernandes şık bir golle skoru 3-0 yaptı.
  • 41. dakika: Maksim Samorodov konuk takım adına farkı bire indirdi.
  • İkinci yarıda skor değişmedi ve Spartak Moskova sahadan 3-1 galip ayrıldı.

CARCEDO’DAN GEDSON YORUMU

Spartak Moskova Teknik Direktörü Juan Carlos Carcedo, Gedson’un golüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
En önemlisi gol atmış olmamız. Rakibin o bölgede zorluk yaşayabileceğini biliyorduk ve bundan faydalandık. Gedson’un yetenekleri de bunu değerlendirmemize yardımcı oldu.

GEDSON’UN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rus ekibinde:

29 maçta forma giydi, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Gedson’un yükselen formu, Spartak Moskova’nın sezonun son bölümünde şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali
Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı
