Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı
Gedson Fernandes Rusya'da gündem oldu. Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen yıldız oyuncunun performansı adeta Rusya'yı karıştırdı.
Rusya Premier Ligi’nde Spartak Moskova, Akhmat Grozny’i 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından kaydettiği gol büyük beğeni topladı.
FERNANDES ŞOV YAPTI
- 21. dakika: Esequiel Barco Spartak’ı öne geçirdi.
- 28. dakika: Marquinhos farkı ikiye çıkardı.
- 40. dakika: Gedson Fernandes şık bir golle skoru 3-0 yaptı.
- 41. dakika: Maksim Samorodov konuk takım adına farkı bire indirdi.
- İkinci yarıda skor değişmedi ve Spartak Moskova sahadan 3-1 galip ayrıldı.
CARCEDO’DAN GEDSON YORUMU
Spartak Moskova Teknik Direktörü Juan Carlos Carcedo, Gedson’un golüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
En önemlisi gol atmış olmamız. Rakibin o bölgede zorluk yaşayabileceğini biliyorduk ve bundan faydalandık. Gedson’un yetenekleri de bunu değerlendirmemize yardımcı oldu.
GEDSON’UN SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rus ekibinde:
29 maçta forma giydi, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
Gedson’un yükselen formu, Spartak Moskova’nın sezonun son bölümünde şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
