Galatasaray'a 200 milyon dolarlık proje: Tarihi açıklandı

Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi’nde temel atılıyor.

ALİ Sami Yen Spor Komleksi RAMS Park’ın yanında bulunan alanda yapılacak Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi’nde temel 23 Nisan Perşembe günü atılacak.

Galatasaray’da futbol dışında yer alan branşlar için stadyumun hemen yanındaki arsa, sarı-kırmızılı kulübe kazandırılmıştı. Kulüp idari binası başta olmak üzere; basketbol salonu, voleybol salonu, judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalık kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark ve çok amaçlı performans salonu toplamda 165 bin metre karelik bu alanda inşa edilecek. Stadyum çevresinde zemin çalışmaları devam ederken, iş makinalarının çalışmaları havadan görüntülendi. Spor salonları ve kamp tesislerinin temel atma töreni ise 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

DURSUN ÖZBEK: 200 MİLYON DOLAR BÜTÇESİ VAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Projesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe Projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salanı, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar...
Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina. İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin metre kare, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Aslantepe Projesi’nde yapılacak tesisler şu şekilde:

  • 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu
  • 600 kişilik basketbol antrenman salonu
  • 3 bin 500 kişilik voleybol salonu
  • Bin kişilik judo ve çok amaçlı salonu
  • 500 kişilik kapalı yüzme havuzu
  • 90 odalı kamp tesisi
  • Bin 500 araçlık otopark
  • 300-800 kişilik black box - çok amaçlı performans salonu
  • 165 bin metre karelik toplam inşaat alanı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

