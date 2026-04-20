Furkan Avrupa şampiyonu oldu: Altın rekorla geldi

Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonada podyuma çıkan Özbek, toplamda 323 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı. Bu performansıyla kürsünün zirvesine çıkan milli sporcu, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Henüz genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Muhammed Furkan Özbek, bu rekorla birlikte kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Türk halterinin yükselen yıldızı olarak gösterilen Özbek, gelecekte dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda da ülkemizi temsil edecek önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

TÜRKİYE’DEN MADALYA YAĞMURU

Gürcistan’ın Batum kentinde 51 ülkeden 368 sporcunun katılımıyla başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcularımız ilk iki günde toplam 5 madalya kazandı.

YİĞİT ERDOĞAN’DAN BRONZ VE GENÇLER REKORU

Erkekler 60 kiloda podyuma çıkan Yiğit Erdoğan, koparmada 121 kilo, silkmede 148 kilo kaldırarak toplamda 269 kiloya ulaştı. Bu derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca Avrupa gençler rekorunu kırarak tarihi bir başarıya imza attı. Aynı sıklette yarışan Burak Aykun ise 266 kiloluk derecesiyle Avrupa beşincisi oldu.

İLK GÜNDE 4 MADALYA

Kadınlar 48 kiloda Gamze Altun, silkmede 97 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Aynı sıklette Ezgi Kılıç, toplamda 169 kilo ile yarışmayı tamamladı. Kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan, koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda 198 kilo ile üç bronz madalya elde etti.

FEDERASYON BAŞKANINDAN TEBRİK

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarıların devamını diledi.