Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Yayınlanma:
Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kamp kadrosuna alınmadı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 21 Nisan Salı günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

3 İSİM KADROYA ALINMADI

Karşılaşma öncesi hazırlıkları sona eren sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Levent Mercan, Mert Günok, İsmail Yüksek, Tarık Çetin, Mattéo Guendouzi, Mert Müldür, N'Golo Kanté, Nélson Semedo, Fred Rodrigues, Milan Škriniar, Oğuz Aydın, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca, Kamil Efe Üregen, Sidiki Chérif, Archie Brown

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Furkan Avrupa şampiyonu oldu: Altın rekorla geldi
Erzurumspor tarihe geçti: Şampiyonluk rekorla geldi