Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kamp kadrosuna alınmadı.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 21 Nisan Salı günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
3 İSİM KADROYA ALINMADI
Karşılaşma öncesi hazırlıkları sona eren sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes, Levent Mercan, Mert Günok, İsmail Yüksek, Tarık Çetin, Mattéo Guendouzi, Mert Müldür, N'Golo Kanté, Nélson Semedo, Fred Rodrigues, Milan Škriniar, Oğuz Aydın, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca, Kamil Efe Üregen, Sidiki Chérif, Archie Brown
