TFF giderayak 3 puanını silip hükmen mağlup saydı
TFF, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçına çıkmayan Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'un 3 puanını sildi. Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 3. Lig ekiplerinden Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.
HÜKMEN MAĞLUP SAYILIP 3 PUANINI SİLDİLER
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 2. Grup'ta 30. ve son haftada oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasında "müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden" dolayı Kırıkkale ekibini 3-0 hükmen mağlup saydı.
PFDK, ayrıca Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası uyguladı.
BAL'A DÜŞTÜLER
Kırıkkale temsilcisi, sezonu 20 puanla son sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü. (AA)
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının