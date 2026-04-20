Son dakika| Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcuları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada Osimhen'in antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldığı, Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı.

Yaser Asprilla günü tedaviyle geçirdi''

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer alarak takımla birlikte Ankara'ya gitmişti.

Ancak teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcuyu kadroya almamıştı.

GALATASARAY'IN KUPA MESAİSİ

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

22 Nisan Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından gözler, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilecek.

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar ligde 71 puanla 1. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 67 puanla 2. sırada bulunuyor.

Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.