Sadettin Saran olaylı bir şekilde yolladı: Büyük hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Jhon Duran, Zenit'te hayal kırıklığı yaşattı.

Devre arasında olaylı bir şekilde Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit’e transfer oldu.

KADROYA ALMADILAR

Burada da beklentilerin uzağında kalan Jhon Duran son 3 maçın ikisinde kadroya alınmadı. 1 maçta ise kadroda olmasına rağmen süre bulamadı.

1 AYDIR FORMA GİYEMİYOR

Kolombiyalı futbolcu ligde son olarak 22 Mart'ta oynanan Dinamo Moskova maçında forma giyebildi. Onda da sadece 3 dakika sahada kaldı.

7 MAÇTA 2 GOL ATTI

Zenit formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Jhon Duran, 2 gol kaydetmeyi başardı.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”

Jhon Duran’ın ayrılığı üzerine gelen tepkilere yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu” demişti.

