Son Dakika | Gheorghe Hagi Romanya A Milli Takımı'nın başına geçti

Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu’nun vefatından dolayı boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü için Gheorghe Hagi ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Federasyondan konuya dair yapılan açıklamada Rumen teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

LUCESCU HAYATINI KAYBETTİ

Romanya A Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'ye elendikleri Dünya Kupası play-off yarı finali maçından günler sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Lucescu, kalp krizi nedeniyle 80 yaşında vefat etti.

5 YIL FARUL'U ÇALIŞTIRDI

Gheorghe Hagi son olarak Romanya Ligi ekiplerinden FCV Farul'u çalıştırdı. Burada 5 yıl görev yapan Rumen teknik adam, takımın başında 180 maçta görev yaptı. Hagi buradaki görevinden geçtiğimiz haziran ayında ayrıldı.