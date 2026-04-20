Kadıköy'de korku dolu anlar: Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki inşaatın duvarı çöktü

Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü. Bir şantiye konteyneri metrelerce aşağı yuvarlandı.

İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nun yanı başında devam eden inşaatta çökme meydana geldi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ KONTEYNER AŞAĞI YUVARLANDI

Olay anına ait görüntülerde, kazı alanının kenarında bulunan bir şantiye konteynerinin toprağın boşalmasıyla birlikte metrelerce aşağıya yuvarlandığı görüldü. Çevredeki işçilerin "Çık, çık!" diyerek birbirlerini uyardığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

STATTA KONTROL YAPILMASINI İSTEDİLER

O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken taraftarlar inşaatın hemen Chobani Stadyumu yanında olması nedeniyle taraftarlar harekete geçti. Sosyal medyada yorum yapan taraftarlar statta tedbir amaçlı kontrol yapılmasını istedi.

fenerbahce-stadyumunun-yanindaki-insaat-1269749-377855.jpg

2 İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan çökme sonucunda 2 işçinin yaralandığı kaydedildi. Söz konusu işçiler hastaneye götürüldü.

whatsapp-image-2026-04-20-at-16-32-34.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Furkan Avrupa şampiyonu oldu: Altın rekorla geldi
Furkan Avrupa şampiyonu oldu: Altın rekorla geldi
Erzurumspor tarihe geçti: Şampiyonluk rekorla geldi
Erzurumspor tarihe geçti: Şampiyonluk rekorla geldi