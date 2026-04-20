Kadıköy'de korku dolu anlar: Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki inşaatın duvarı çöktü
Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü. Bir şantiye konteyneri metrelerce aşağı yuvarlandı.
İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nun yanı başında devam eden inşaatta çökme meydana geldi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ KONTEYNER AŞAĞI YUVARLANDI
Olay anına ait görüntülerde, kazı alanının kenarında bulunan bir şantiye konteynerinin toprağın boşalmasıyla birlikte metrelerce aşağıya yuvarlandığı görüldü. Çevredeki işçilerin "Çık, çık!" diyerek birbirlerini uyardığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
STATTA KONTROL YAPILMASINI İSTEDİLER
O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken taraftarlar inşaatın hemen Chobani Stadyumu yanında olması nedeniyle taraftarlar harekete geçti. Sosyal medyada yorum yapan taraftarlar statta tedbir amaçlı kontrol yapılmasını istedi.
2 İŞÇİ YARALANDI
Yaşanan çökme sonucunda 2 işçinin yaralandığı kaydedildi. Söz konusu işçiler hastaneye götürüldü.
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının