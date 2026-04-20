Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali

Adanaspor, Türk futbolunun efsane kulüplerindendi. Yıllarca eski adı 1. Lig olan Süper Lig'de mücadele etti, Avrupa kupalarına bile gitti. Şimdi 2. Lig'den 3. Lig'e düşmesi kesinleşti. Üstelik son maçında skorbordu, anonsu, özel güvenliği, taraftarı ve başkanı yoktu.

1954 yılında kuruldu. Eski adı 1. Lig olan Süper Lig'de yıllarca yer aldı, 3 kez Avrupa UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil etti.

Ancak sonra düşüşü durduramadı.
TFF 2. Lig'de bile tutunamayan, düşmesi kesinleşen, gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alan Adanaspor'un son maçı acı gerçekleri gözler önüne serdi.

NE TARAFTARI VAR NE BAŞKANI! STADINDA SKORBORDU BİLE YOK

Adanaspor, kendi sahasındaki son maçını Arnavutköy Belediyespor'la oynadı.
Maddi kriz içinde olan, tesislerinin elektriği ve suyu kesilen, hatta bir deplasman yolculuğunda lokantada para ödenmediği için rehin kalan Adanaspor'un son maçında hiçbir şey yoktu.
Bu maçta yeni statta, anons görevlileri yoktu. Skorbord yoktu. Özel güvenlik yoktu. Taraftar yoktu. Başkan yoktu.
Adana 5 Ocak Gazetesi, "Adanaspor yok olmaya doğru gidiyor. Bunla beraber kulüp, parasal ceza yemeye devam edecek. Ligin bitimine bir hafta kaldı. Son maçın ardından Adanaspor, 3.ligde mücadelesini verecek. Ancak o mücadeleyi verecek var olması gerekenler olacak mı merak ediliyor" diye yazdı.

