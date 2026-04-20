Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyo! Fenerbahçe'yi paramparça etmek isteyecek

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray için "Şampiyo" dedi ve son harfin kaldığını belirtti.

Çaka, SkySpor Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Fenerbahçe gibi hata yapmadı. Gençlerbirliği karşısında oynaması gerektiği gibi oynadı. Bana göre hatalı bir hakem yorumuyla 5 olacakken 2-1'e geldi. Berabere bitseydi haklı olarak bağıracaklardı.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de lanet var

Galatasaray şampiyo. son harfi kaldı maalesef. Maalesef derken düşmanlıktan değil, ben isterim ki son düdüğe kadar bir gol bile şampiyonu belirlesin. Trabzonspor kazanamazsa Samsun deplasmanından dönerken tur atar Galatasaray."

"FENERBAHÇE'Yİ PARAMPARÇA YAPMAK İSTEYECEK"

Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray haftaya 'beraberlik de yeter' demeyecek, 'paramparça edelim, fark atalım' moduyla çıkacak.

Galatasaray ve Icardi şu gece itibarıyla göbeğini kaşıyor, huzurlular. Icardi görevini yaptı, 'Ben buradayım' falan triplerine girmedi. Esebilecek sıkıntılı rüzgarlar bir galibiyetle derin nefes alındı, şimdi Fenerbahçe düşünsün diyorlar."