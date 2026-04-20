Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyo! Fenerbahçe'yi paramparça etmek isteyecek

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray için "Şampiyo" derken, son harfin kaldığını söyledi. Çakar, "Galatasaray haftaya beraberlik de yeter demeyecek, 'paramparça edelim, fark atalım' moduyla çıkacak" ifadesini kullandı.

Çaka, SkySpor Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Fenerbahçe gibi hata yapmadı. Gençlerbirliği karşısında oynaması gerektiği gibi oynadı. Bana göre hatalı bir hakem yorumuyla 5 olacakken 2-1'e geldi. Berabere bitseydi haklı olarak bağıracaklardı.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de lanet varAhmet Çakar: Fenerbahçe'de lanet var

Galatasaray şampiyo. son harfi kaldı maalesef. Maalesef derken düşmanlıktan değil, ben isterim ki son düdüğe kadar bir gol bile şampiyonu belirlesin. Trabzonspor kazanamazsa Samsun deplasmanından dönerken tur atar Galatasaray."

"FENERBAHÇE'Yİ PARAMPARÇA YAPMAK İSTEYECEK"

Çakar, sözlerine şöyle devam etti:
"Galatasaray haftaya 'beraberlik de yeter' demeyecek, 'paramparça edelim, fark atalım' moduyla çıkacak.
Galatasaray ve Icardi şu gece itibarıyla göbeğini kaşıyor, huzurlular. Icardi görevini yaptı, 'Ben buradayım' falan triplerine girmedi. Esebilecek sıkıntılı rüzgarlar bir galibiyetle derin nefes alındı, şimdi Fenerbahçe düşünsün diyorlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali
Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı
Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı