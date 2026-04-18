Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de lanet var

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında aldığı beraberliği değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-lacivertliler için "Bir lanet, mistik güç var" dedi.

Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Maçın son anlarına önde giren sarı-lacivertliler, 90+8’de yediği golle beraberliğe razı geldi.

FENERBAHÇE BÜYÜK FIRSAYI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte 67 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı geçerek liderlik koltuğuna oturma şansını tepti.

Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray galip gelmesi halinde derbi öncesi rakibiyle olan puan farkını 4’e çıkaracak.

"BİR LANET, MİSTİK GÜÇ VAR"

Karşılaşmanın ardından Sky Spor’da değerlendirmeerde bulunan Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı

Sarı-lacivertlilerin ikinciliğinin de sıkıntıya girdiğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Bir lanet, mistik güç var. Arefeyi gösterip bayramı yaşatmıyor. Kazansan yarın sabah maç fazlasıyla bile olsa lidersin, yarın herkes divanda mutlu. Galatasaray yarın puan kaybetmezse şampiyon. Bu travmayla Fenerbahçe'nin ikinciliği de sıkıntıya girdi" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
