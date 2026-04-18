Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Yönetim ayırt etmeden yüklendi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan toplantıda eki başkanlardan Aziz Yıldırım konuşma yaptı.

Hem eski yönetime hem de yeni yönetime eleştirilerde bulunan Aziz Yıldırım’ın sözleri şu şekilde:

Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız! Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı ve ya uygulamamalı.

“PROGRAM YAPACAĞIM”

Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım.

“NEREDE O YALANCILAR”

Bu yönetim 100 Milyon €'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor! Borç 630 Milyon € diyorlardı, nerede o yalancılar...

“DEVLET İSTEDİ İMZALADIK”

2018'i bırakın bugünü anlattın! Passolig falan diyorsunuz. Devlet istedi, imzaladık!

“FENERBAHÇE ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇERİSİNDE”

Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım.! Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa, yönetim bunları göndermeli!

“FETÖ’CÜLERİ KULÜP ATMALI”

Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı! FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır! 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz!

“3 TEMMUZ FENERBAHÇE’NİN DAVASIDIR”

3 Temmuz, Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır! Bunu herkes öyle bilsin!

“HEP ÇELİŞKİ VAR”

Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı! 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir. Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın! 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!