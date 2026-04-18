"Hacıosmanoğlu'na dokunma yanarsın": TFF Başkanı'nından korkanları açıkladı

Gazeteci Cemal Arsen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan korkanları açıklarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hacıosmanoğlu'na dokunma yanarsın!" başlıklı Milliyet'teki yazısında Ersen, "Sezon sonu geliyor. İstinasız her kulüp hakem hatalarından şikayetçi ve futbolu yönetenlere öfkeli. Lakin canları ne kadar yanarsa yansın kimse (ikisi hariç, onlar da sonradan tornistan etti) Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet edemiyor. Hedeflerindeki isim Merkez Hakem Kurulu’nun başındaki zat. Zamanın günahkârı, sezonun günah keçisi. Geçmişte olsa yangının ateşi anında TFF Başkanı’na sıçrar, kavga boyut değişirdi" yorumunu yaptı.

Ersen, şöyle devam etti:

Hafızanızı yoklayın; son çeyrek asırda kulüplerin sezon içinde “devri teslim” istemediği kaç federasyon başkanı var?

Futbolla siyaseti birbirine dost edenlerin kulakları çınlasın.

Vergi ve SGK borçlarının affı için meclis koridorlarını mesken tutan, stat projeleri için bakanların kapısında sabahlayan, yasa değişikliği için meclis komisyonlarında vekil kovalayan kulüp yöneticilerini anımsayın.

Hacıosmanoğlu bunun hesabını nasıl verecek: Doğuya giden gemide batıya koşanların ülkesi

Şimdi bu insanlar nasıl olur da sırtını sağlam yere dayamış bir federasyon başkanını eleştirebilir?

Açın TFF sitesini bakın; son iki yılda İbrahim Hacıosmanoğlu hangi devlet büyükleri, hangi bakanlar veya bürokratlar ile yan yana gelip poz vermiş. Onca imaj pozları boşuna mı? TFF Başkanı farkında değil mi sahip olduğu gücün? İddia ediyorum 4 büyük kulüp başta olmak üzere, kimse Hacıosmanoğlu’nun icraatlerine ayar verme cesareti gösteremez. Bir tanesi de çıkıp, “Bu MHK Başkanı’nı siz göreve getirdiniz, yaşananlardan sorumlusunuz” deme cüretinde bulunamaz. Onlar ancak, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” atasözünün ardına sığınıp camialarının gazını almaya çalışabilir. Başkaldırıp isyan eden Burak Yılmaz’a kesilen ibretlik ceza ortada.

MHK BAŞKANI TFF BAŞKANI'NA DUA ETSİN

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için, "Bunca basiretsizliğe, vizyonsuzluğa ve beceriksizliğe rağmen görevde kalıyorsa, TFF Başkanı’nın sabrına dua etsin. Ama üstlendiği misyon Türk futbolunun hafızasından silinmeyecek" diyen Ersen, şöyle devam etti:

8 Mart operasyonunu da dahil ederek söylüyorum, O zat, 2.5 yıllık süreçte ülke hakemliğini uluslararası alanda ve ülkede yerle yeksan eden berbat bir yönetici olarak anımsanacak. Bugün karşısında “el pençe divan duran” hakem, gözlemci ve kim varsa, yarın bayram kutlaması bile yapmaktan

Korku iklimi sona erip devran döndüğünde, hepsi “yeni ağalarının” önünde sıraya girecek.