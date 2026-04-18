Galatasaray maç öncesi fırsatı kaçırmadı: Dursun Özbek'ten özel karar

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar için maçın önemi daha da arttı.

PRİM KARARI

Derbi öncesi net bir galibiyet alarak farkı açmak isteyen Galatasaray’da başkan Dursun Özbek kasanın ağzını açtı. Özbek’in galip gelmeleri halinde özel prim vereceği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK’İN GÜVENİ TAM

Bu hafta sık sık Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne giden Dursun Özbek her fırsatta teknik ekip ve futbolculara güvenini dile getirdi.

FARK 4 PUANA ÇIKACAK

Halihazırda 68 puanda olan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde farkı 4 puana çıkaracak.

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi konuk edecek.