Sadettin Saran dayanamadı: Rizespor maçı için olay çıkış

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki toplantıda başkan Sadettin Saran da söz aldı.

Şampiyonluk yarışı, Çaykur Rizespor beraberliği ve mevcut eleştiriler hakkında konuşan Sadettin Saran’ın sözleri şu şekilde:

Burada bugün yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları göreceğimiz kritik sürece girmiş bulunuyoruz.

“YARIŞ DAHA BİTMEDİ”

Bu duyguyu tarif etmek kolay değil, insan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia bu duyguyu ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Şu an aranızda hala ne umudundan bahsediyorsunuz diye düşünenler olabilir. Biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da taşıdık.

“BİZE TEKRAR AYAĞA KALKMAYI ÖĞRETTİ”

Puan farkı 7 olduğunda da aynı yerdeydik. Bu takım düştüğümüzde bize tekrar ayağa kalkmayı öğretti. Futbol böyle bir şey tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Bize bu iş bitti dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım.

“ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİK”

Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk.

“BİZ DE BİLİRİZ BAĞIRIP ÇAĞIRMAYI”

Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın bizi şampiyon yapmazlar duygusuna girmesine asla izin vermedik. Çünkü daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bu yolu seçtik. Yoksa biz de biliriz daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı.

“MHK’NIN BİZE BİR AÇIKLAMA BORCU VAR”

Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; ‘Haklısınız.’ O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

“KALECİMİZ GRUBA YAZIP ÖZÜR DİLEDİ”

Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna yazdı, ‘Tüm sorumluluk benim, özür diliyorum’ dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

“BU KOLTUK İÇİN SAVAŞILMAZ”

Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.

“NE YAPTIYSAK FENERBAHÇE İÇİN YAPTIK”

Göreve geleli bugün tam 206 gün oldu, sadece 206 gün. Camiamızın eleştirileri başım üstüne. Evet hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak başımız dik.

“KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ BİZ”

Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben. Fenerbahçe için, koltuk sevdalısı değiliz biz.





