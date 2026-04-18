Arda Güler'e zam geldi

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dünyanın dikkatini çeken milli futbolcu Arda Güler'in fiyatı arttı. Arda Güler'e İngiliz kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e zam geldi.
La Liga'da attığı goller ve asistlerle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Bayern Münih maçına da attığı 2 nefis golle damgasını vurdu.

Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yokReal Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok

Arda'nın fiyatı sürekli artarken, piyasa değerinin 100 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

İNGİLİZLER İSTİYOR AMA...

Arda Güler'e başta Liverpool ve Manchester City olmak üzere bazı İngilis kulüplerinin talip olduğu belirtildi.
Ancak Real Madrid'in genç futbolcuyu bırakmamakta kararlı olduğu, gelecek sezon da takımın temel direği konumunda yer alacağı ifade edildi.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi! - Futbol Haberleri
Arda Güler'in Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkan Arda, 6 gol atıp 13 asist yaptı.

Spor
Dursun Özbek Gençlerbirliği maçı öncesi mesajı verdi
Dursun Özbek Gençlerbirliği maçı öncesi mesajı verdi
Isabella Haak'tan Türkiye itirafı: Çok güçlüler
Isabella Haak'tan Türkiye itirafı: Çok güçlüler