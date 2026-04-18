İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e zam geldi.

La Liga'da attığı goller ve asistlerle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Bayern Münih maçına da attığı 2 nefis golle damgasını vurdu.

Arda'nın fiyatı sürekli artarken, piyasa değerinin 100 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

İNGİLİZLER İSTİYOR AMA...

Arda Güler'e başta Liverpool ve Manchester City olmak üzere bazı İngilis kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

Ancak Real Madrid'in genç futbolcuyu bırakmamakta kararlı olduğu, gelecek sezon da takımın temel direği konumunda yer alacağı ifade edildi.



Arda Güler'in Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkan Arda, 6 gol atıp 13 asist yaptı.