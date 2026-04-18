UEFA İstanbul için İsviçre'de toplantı yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ay İstanbul'da oynanacak finali öncesinde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı yapıldı.

İSVİÇRE'DE İSTANBUL TOPLANTISI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta oynanacak final mücadelesinin hazırlıkları kapsamında, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA yetkililerinin katılımıyla 13-15 Nisan tarihlerinde organize edilen toplantıda, başta proje yönetimi, stadyum operasyonları, güvenlik, emniyet ve hizmetler alanındaki mevcut durum olmak üzere kritik konular ele alındı.

TFF'DEN GENİŞ KATILIM

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonunu, genel sekreter Abdullah Ayaz ve temsilciler kurulu başkanı Şerafettin Bural'ın yanı sıra dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları, uluslararası etkinlikler müdürü Can Emre Tuğal, dış ilişkiler müdürü Gökhan Ertan, stadyum güvenlik ve taraftar Sorumlusu Bülent Perut, dış ilişkiler-uluslararası etkinlik ve milli takımlar idari uzmanı Onat Karabıçak, dış ilişkiler teknik uzmanı Murat Deniz ve dış ilişkiler uzmanı Begüm Şerbetcioğlu temsil etti.

İstanbul Emniyetinden Şube Başkomiseri Settar Sayan ve Trafik Denetleme Şube Başkomiseri Adil Özarslan toplantıda de yer aldı.

UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın da bulunduğu 2026 Avrupa Ligi Finali Koordinasyon Toplantısı'nda, UEFA adına UEFA Kulüp Müsabakaları Operasyonları ve Etkinlikler Direktörü Catalina Navarro, UEFA Kulüp Müsabakaları Finalleri Direktörü Tiziano Gaier, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Koordinatörü Colm Hand, UEFA Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Juha Karjalaine, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Drew Innes, UEFA Etkinlik Ulaşım Sorumlusu Magali Antile ile UEFA Etkinlik Ulaşım ve Taşıma Sorumlusu Manuel Seifert de katılım sağladı.

Operasyonel planlama süreçleri ve ulaşım çözümlerine ilişkin hazırlıkların detaylı şekilde değerlendirildiği toplantıda, ilgili tüm paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

