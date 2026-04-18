Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor, eski futbolcusu ve eski başkanı Atay Aktuğ'un vefat ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Atay Aktuğ’u Kaybettik Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor camiasında önemli izler bırakan Atay Aktuğ’un vefatı, bordo-mavili kulüpte ve spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.
Hem futbolculuk kariyeri hem de yöneticilik döneminde kulübe önemli katkılar sunan Aktuğ, Trabzonspor tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyordu.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

Futbolculuk döneminde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formalarını terleten Atay Aktuğ, aktif kariyerini noktalamasının ardından 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor’da basın sözcülüğü görevini üstlendi. Sonrasında siyasi hayata adım atan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2003 yılında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Aktuğ, 2006’da görevini Nuri Albayrak’a devretti. Başkanlığı sürecinde bordo-mavili kulüp bir Türkiye Kupası kazanırken, iki kez de ligi ikinci sırada tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

