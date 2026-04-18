Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı. Okan Buruk, sakatlığını atlatan Victor Osimhen'i kadroya almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da Murat Altan olacak.

PUAN FARKINI AÇABİLİR

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada Gençlerbirliği'ni yenip puan farkını 4'e yükseltmek istiyor.
Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan başkent ekibi ise galibiyet alıp tehlikeden kaçmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı:

  • Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang
  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus Barış Alper, Icardi

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında kolu kırılan ve bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen'i kadroya almadı.
Nijeryalı golcü, Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti
Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi
Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi