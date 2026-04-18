Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da Murat Altan olacak.

PUAN FARKINI AÇABİLİR

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada Gençlerbirliği'ni yenip puan farkını 4'e yükseltmek istiyor.

Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan başkent ekibi ise galibiyet alıp tehlikeden kaçmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı:

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang

Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus Barış Alper, Icardi

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında kolu kırılan ve bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen'i kadroya almadı.

Nijeryalı golcü, Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.