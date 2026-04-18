Gol orucunu bozan Icardi Süper Lig'de ilki yaşadı

Gençlerbirliği'ne 2. dakikada attığı golle 7 haftalık gol hasretini bitiren Mauro Icardi, Süper Lig'de ilki yaşadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta Mauro Icardi, mücadelenin 71. saniyesinde sahneye çıktı ve golünü atmayı başardı.
Arjantinli yıldız, attığı gol sonrası Süper Lig'de ilki yaşadı.

SÜPER LİG KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Mauro Icardi, 2. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerindeki en erken golü kaydetti.
Icardi, ligdeki son golünü 13 Şubat'ta Eyüpspor'a atmıştı.
Söz konusu maçta hat-trick yapan Arjantinli, 7 maç sonra gol atmayı başardı.
Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçında 14. kez fileleri havalandırdı.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.
Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

