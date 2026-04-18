Yunus Akgün: İnşallah yine şampiyon biz olacağız

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Yunus Akgün, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi ve bitime 4 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.
''4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ''

Karşılaşma hakkında konuşan milli futbolcu, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

''DERBİLER ÇOK ÖZELDİR''

Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında konuşan Yunus Akgün, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

''EREN İLE KONUŞMUŞTUK''

Gol sevincinde Eren Elmalı'nın yanına gitmesi ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

