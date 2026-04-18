Okan Buruk isyan etti: Maçın önüne geçiyorlar

Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Fenerbahçe karşısında 4 puanlık fark yakaladı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra konuştu.

''ÇOK ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR''

İptal edilen golde VAR'a tepki gösteren Okan Buruk, hakem yönetimini de eleştirdi.

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, ''Yayından önce Halis Özkahya'yı gördüm. ”Sizi özledik" dedim. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar, bir de kalemizde gol gördük. Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Sallai'ye gösterilen sarı kart… Bu kadar kötü kararları nasıl veriyorlar?

Faul olmayan pozisyonda nasıl sarı kart gördü? Artık hocalar oyuna odaklansın! Artık bir şekilde bunu… Hakem eğitmenleri var, genç hakemlere şans veriliyor. Yanlış atama, çok fazla yanlış atama var. Bir yandan hakemlere destek olalım diyoruz ama… Hata başka bir şey o yeteneğe sahip olmak başka bir şey. Uğurcan'a gösterilen sarı kart.

Maçın önüne geçiyorlar. 3. gol iptal edilen. Sacha Boey, Konyaspor maçı. Kimse televizyonda doğru düzgün konuşsunlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Haftaya derbi var. Hakem performansları herkesi mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Hakemle ilgili bir şey olmasın. Geçen sene ilk defa Vincic geldi. Oradan gelen hakemin de mükemmel olmadığını söylemek istiyor. Gördüklerini çalsın istiyoruz.

Herkes şikayet ediyor. Herkesin lehine aleyhine kararlar veriliyor. ‘En son senin şikayet etmen gerekiyor’ diyorlar ben de hata yapıyorum ama onlar daha çok konsantre olsun. Çok mutsuzum. Önümüzdeki hafta çok fazla soru işareti var. Dün Rizespor maç bitti ondan şikayet ediyor. Futbola odaklanacağız. Puan farkını 4'e çıkardığımız için mutluyum. İkinci yarı biraz daha fazla pozisyon bulmalıydık. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı." dedi.

DERBİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, “Hafta içi bugün oynamayan oyuncuları kullanacağız. Lemina ve İlkay hastaydı. Sakatlıklara, hastalıklara bakıp kadro yapacağız. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanmak. Fenerbahçe maçı bizim için en önemli maç. Kendi sahamızda oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız.” yorumunu yaptı.