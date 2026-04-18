Volkan Demirel: Ligde kalmaya çalışacağız

Volkan Demirel: Ligde kalmaya çalışacağız
Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından konuştu.

''LİGDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Maçı değerlendiren Demirel, "Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne, Galatasaray maçına özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık. Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız." dedi.

''BU TAKIMDAN UMUTLUYUM''

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Volkan Demirel, "Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

''HAKEMLERİMİZE BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM''

Volkan Demirel son olarak, "Hakemlerimize bir şey demek istemiyorum. Hakemlerin herkese bir şekilde iyi veya kötü hamleleri oluyor. Ben doğru dürüst bir maç yönetilsin istiyorum. Bugün Batuhan hocanın skora etki ettiğini söylersem yanlış olur ama Göztepe maçında etti." sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
