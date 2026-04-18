Tottenham 90+5'te yıkıldı: Küme düşme hattında kaldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Tottenham ve Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Brighton ile karşı karşıya geldi.

4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons attı.

Brighton'ın golleri 45+3'de Mitoma ve 90+5'te Rutter'den geldi.

Konuk ekip Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TOTTENHAM ATEŞ HATTINDA!

Bu sonuçla Tottenham, 31 puanla 18. sırada küme düşme hattında kaldı.

Brighton ise 47 puanla 9. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, Wolverhampton deplasmanına çıkacak.

Brighton, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

15 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde son olarak 28 Aralık 2025'te Crystal Palace'ı 1-0 yenen Tottenham, o tarihten bu yana galibiyet alamadı.

15 maçtır galibiyete hasret olan Tottenham, Wolverhampton karşısında bu kötü seriyi bozmak istiyor.