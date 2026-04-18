Tottenham 90+5'te yıkıldı: Küme düşme hattında kaldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham, sahasında konuk ettiği Brighton ile 90+5'te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Skoru koruyamayan Tottenham, ateş hattında kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Tottenham ve Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Brighton ile karşı karşıya geldi.
4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.
Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons attı.
Brighton'ın golleri 45+3'de Mitoma ve 90+5'te Rutter'den geldi.
Konuk ekip Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TOTTENHAM ATEŞ HATTINDA!

Bu sonuçla Tottenham, 31 puanla 18. sırada küme düşme hattında kaldı.
Brighton ise 47 puanla 9. sırada yer aldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, Wolverhampton deplasmanına çıkacak.
Brighton, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

15 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde son olarak 28 Aralık 2025'te Crystal Palace'ı 1-0 yenen Tottenham, o tarihten bu yana galibiyet alamadı.
15 maçtır galibiyete hasret olan Tottenham, Wolverhampton karşısında bu kötü seriyi bozmak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Volkan Demirel: Ligde kalmaya çalışacağız
Volkan Demirel: Ligde kalmaya çalışacağız
Okan Buruk isyan etti: Maçın önüne geçiyorlar
Okan Buruk isyan etti: Maçın önüne geçiyorlar
Yunus Akgün: İnşallah yine şampiyon biz olacağız
Yunus Akgün: İnşallah yine şampiyon biz olacağız