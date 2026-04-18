Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi

Juventus, İtalya Serie A'nın 33. haftasında sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.

19 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadele öncesi Kenan Yıldız'dan sevindiren haber geldi.

Bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız, takım antrenmanlarına geri döndü ve Bologna maçı hazırlıklarına katıldı.

FORMA GİYEBİLECEK

Kenan Yıldız, teknik direktör Luciano Spalletti'nin süre vermesi halinde yarın oynanacak olan maçta forma giyebilecek.

KENAN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 42 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol atarken 10 asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı sağladı..

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.