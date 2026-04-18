Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi
Yayınlanma:
Juventus'a milli futbolcu Kenan Yıldız'dan müjdeli haber geldi. 20 yaşındaki futbolcu antrenmanlara döndü.
Juventus, İtalya Serie A'nın 33. haftasında sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.
19 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadele öncesi Kenan Yıldız'dan sevindiren haber geldi.
Bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız, takım antrenmanlarına geri döndü ve Bologna maçı hazırlıklarına katıldı.
FORMA GİYEBİLECEK
Kenan Yıldız, teknik direktör Luciano Spalletti'nin süre vermesi halinde yarın oynanacak olan maçta forma giyebilecek.
KENAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 42 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol atarken 10 asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı sağladı..
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir