Okan Buruk Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kararını değiştirdi: Gençlerbirliği maçına saatler kala flaş gelişme

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan olacak.

OKAN BURUK KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının başlamasına saatler kala aldığı kararı gözden geçirecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Gençlerbirliği karşısında Osimhen’i ilk 11’de oynatmayı düşünen Okan Buruk, Fenerbahçe’nin dün yaşadığı puan kaybının ardından Victor Osimhen konusundaki fikrini yeniden gözden geçirecek.

Osimhen'in durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK KAYIP

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında dün Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti ve sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.