Okan Buruk Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kararını değiştirdi: Gençlerbirliği maçına saatler kala flaş gelişme

Okan Buruk Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kararını değiştirdi: Gençlerbirliği maçına saatler kala flaş gelişme
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi Victor Osimhen ile ilgili aldığı kararı gözden geçirecek.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan olacak.

OKAN BURUK KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının başlamasına saatler kala aldığı kararı gözden geçirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Gençlerbirliği karşısında Osimhen’i ilk 11’de oynatmayı düşünen Okan Buruk, Fenerbahçe’nin dün yaşadığı puan kaybının ardından Victor Osimhen konusundaki fikrini yeniden gözden geçirecek.
Osimhen'in durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK KAYIP

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında dün Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti ve sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi
Juventus'a Kenan Yıldız müjdesi
UEFA İstanbul için İsviçre'de toplantı yaptı
UEFA İstanbul için İsviçre'de toplantı yaptı