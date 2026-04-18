Galatasaray'da Okan Buruk tek tek uyardı: Maçta yaşanacakları söyledi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularıyla konuştu. Buruk derbi öncesi hata istemediğini vurguladı.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma saatini bekleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir konuşma yaptı.

"KESİNLİKLE KAYIP İSTEMİYORUM"

Milliyet'teki habere göre; maçın önemini anlatan Okan Buruk, “5 finalimiz var ve bunların ilkini Gençlerbirliği’ne karşı oynayacağız. Derbi öncesi kesinlikle kayıp istemiyorum. Aklınız ve konsantrasyonunuz sadece bu maçta olsun. Derbiyi konuşmamanızı istemiyorum. En önemli maç her zaman önündeki maçtır” dedi.

"SERT VE ZOR BİR KARŞILAŞMA BEKLİYOR"

Gençlerbirliği’ne dair uyarılarda bulunan Okan Buruk, “Bu maçla beraber reaksiyon göstermek isteyecekler. Bu nedenle bizi sert ve zor bir karşılaşma bekliyor. Derbi öncesi kayıp da istemiyorum. Sahada mücadelemiz üst düzey olmalı ama aynı zamanda sakin kalabilmeliyiz” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

