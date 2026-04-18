Isabella Haak'tan Türkiye itirafı: Çok güçlüler

CEV Kadınlar Final Four maçları 2-3 mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ülker Sports Arena'da yapılacak.

İlk maçlarda Eczacıbaşı ile Scandicci karşı karşıya gelirken, Vakıfbank ile de Imoco Conegliano kozlarını paylaşacak.

Isabella Haak: İstanbul'da çok fazla şey oluyordu. Burada huzuru buldum

Kazanan takımlar finalde şampiyonluk için mücarele edecek.

ISABELLA HAAK: TÜRK TAKIMLARI ÇOK GÜÇLÜ

2019-2022 yılları arasında ülkemizde VakıfBank forması giyen, şu anda ise İtalya'nın Imoco Conegliano takımının en önemli yıldızı olan İsveçli oyuncu Isabella Haak, maçlar öncesi açıklamalarda bulundu.



16 yaşında ve 1.96 boyundaki pasör çaprazı, Tuttosport'taki açıklamasında Türk takımlarının çok güçlü olduğunu söyledi.

Isabella Haak, şu ifadeleri kullandı:



"Türk takımları çok güçlü takımlar ve çok önemli bir taraftar desteğine sahip olacaklar. Ancak İtalyan ve Türk takımları yıllardır birbirleriyle rekabet ediyor. Bugün Avrupa kadın voleybolunun en üst seviyesini temsil eden şey bu. Biz de açık bir şekilde mücadele edeceğiz.



Scandicci de çok güçlü bir takım. Bunu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanarak kanıtladılar. İstanbul'da her takım şansını sonuna kadar zorlayacak. Ama hepimiz eşit şartlarda başlayacağız."