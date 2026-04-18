Bursaspor'da şampiyonluk maçı için 40 bin kişilik özel plan

Yayınlanma:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk maçına çıkacak Bursaspor için taraftarlar, koreografi hazırlığına başladı.

Bursaspor taraftarı, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın Somaspor ile sahalarında oynayacakları ve puan almaları halinde şampiyon olacakları kritik maçta 40 bin kartonla stadın büyük bir bölümünü kapsayacak koreografi sergileyecek.

Bursaspor, 33. hafta karşılaşmasında yarın saat 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Somaspor'u ağırlayacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Bursa temsilcisi, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

TEKSAS’TAN 40 BİN KİŞİLİK ÖZEL KOREOGRAFİ

Teksas Taraftar Grubu, bu maç için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı.

Günler öncesinden planlanan bu çalışmayla Bursaspor taraftarı, statta adeta görsel şov yapacak.

Hareketli kurguyla seyircilerin yapacağı sürpriz koreografiyi ise taraftar ilk kez o an görecek ve coşkuya ortak olacak.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
