Fenerbahçe'nin 1.5 ayda 40 milyon euro ödemesi gerekiyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu.

"1.5 AYDA 40 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Kulübün mali yapısına dair açıklamalarda bulunan Murat Salar’ın sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin 9 aylık konsolide bilançosu 2.7 milyar TL olarak oluştu. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle, Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon euroydu, bugün ise mayıs ayına kadar 27 milyon euroya indi. 163 milyon euroluk nakit akış açığı kapandı. 21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar 340 milyon euro sporcu, bonservis, kredi, cari ödeme yapıldı. Kalan 1.5 ayda 40 milyon euro daha ödeme yapmamız gerekiyor.

ESKİ YÖNETİMDEN CEVAP GELEBİLİR

Murat Salar'ın mali yapıya dair yaptığı açıklamaya özellikle Ali Koç cephesinden yanıt gelebileceği belirtiliyor. Salar'ın daha önce yaptığı açıklamalar rahatsızlık uyandırmış ve Ali Koç, Sadettin Saran'a mektup yazarak tepki göstermişti.