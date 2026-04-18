Fenerbahçe'nin 1.5 ayda 40 milyon euro ödemesi gerekiyor

Fenerbahçe'nin 1.5 ayda 40 milyon euro ödemesi gerekiyor
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu. Salar, 1.5 ayda 40 milyon euroluk ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu.

"1.5 AYDA 40 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Kulübün mali yapısına dair açıklamalarda bulunan Murat Salar’ın sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin 9 aylık konsolide bilançosu 2.7 milyar TL olarak oluştu. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle, Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon euroydu, bugün ise mayıs ayına kadar 27 milyon euroya indi. 163 milyon euroluk nakit akış açığı kapandı. 21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar 340 milyon euro sporcu, bonservis, kredi, cari ödeme yapıldı. Kalan 1.5 ayda 40 milyon euro daha ödeme yapmamız gerekiyor.

ESKİ YÖNETİMDEN CEVAP GELEBİLİR

Murat Salar'ın mali yapıya dair yaptığı açıklamaya özellikle Ali Koç cephesinden yanıt gelebileceği belirtiliyor. Salar'ın daha önce yaptığı açıklamalar rahatsızlık uyandırmış ve Ali Koç, Sadettin Saran'a mektup yazarak tepki göstermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
