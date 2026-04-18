Fenerbahçe'de beraberlik golü sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşına olay tepki

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe son dakika gelen golle galibiyeti kaçırdı. Golün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Ederson'a tepkisi gündem oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Son dakikalara 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, 90+8’de gelen golle galibiyeti kaçırdı.

EDERSON’DAN BÜYÜK HATA

Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından kulladığı serbest vuruşta doğrudan rakip ceza sahasına orta açtı. Kaleci Ederson’un açılmasını fırsat bilen Sagnan kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSYAN ETTİ

Sarı-lacivertli futbolcular golün ardından büyük bir üzüntü yaşarken Kerem Aktürkoğlu’nun tepkisi olay oldu. Kaleci Ederson’a dönen Kerem Aktürkoğlu, adeta isyan etti.

“KENDİ İÇİMİZDE HALLETMEMİZ GEREKEN SORUNLAR”

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Bugün olmadı. Tabii ki bunun özeleştirisini biz yapacağız, yapmamız lazım. Son dakikalarda kaçıncı puan kaybedişimiz bilmiyorum. Bunlar tabii ki bizim kendi içimizde halletmemiz gereken sorunlar. Ama son dakikada verilen faulün bence hiçbir açıklaması yok. Ceza sahasında olsa kalecinin dokunulmazlığı var, bunu kabul edebiliriz. ‘Kalecinin dokunulmazlığı var’ dedi. Neye göre? Pozisyon ceza sahasının dışarısında. Kendini yere atıp direkt topu eline alıyor. Bence bu yüzde 100 skandal bir karar. Bunun öncelikle bilinmesi gerekiyor. Ondan sonrası tabii ki hatalar zinciri” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Spor
Bursaspor'da şampiyonluk maçı için 40 bin kişilik özel plan
Bursaspor'da şampiyonluk maçı için 40 bin kişilik özel plan
Galatasaray maç öncesi fırsatı kaçırmadı: Dursun Özbek'ten özel karar
Galatasaray maç öncesi fırsatı kaçırmadı: Dursun Özbek'ten özel karar
"Hacıosmanoğlu'na dokunma yanarsın": TFF Başkanı'nından korkanları açıkladı
"Hacıosmanoğlu'na dokunma yanarsın": TFF Başkanı'nından korkanları açıkladı