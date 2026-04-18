Fenerbahçe'de beraberlik golü sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşına olay tepki

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Son dakikalara 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, 90+8’de gelen golle galibiyeti kaçırdı.

EDERSON’DAN BÜYÜK HATA

Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından kulladığı serbest vuruşta doğrudan rakip ceza sahasına orta açtı. Kaleci Ederson’un açılmasını fırsat bilen Sagnan kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSYAN ETTİ

Sarı-lacivertli futbolcular golün ardından büyük bir üzüntü yaşarken Kerem Aktürkoğlu’nun tepkisi olay oldu. Kaleci Ederson’a dönen Kerem Aktürkoğlu, adeta isyan etti.

“KENDİ İÇİMİZDE HALLETMEMİZ GEREKEN SORUNLAR”

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Bugün olmadı. Tabii ki bunun özeleştirisini biz yapacağız, yapmamız lazım. Son dakikalarda kaçıncı puan kaybedişimiz bilmiyorum. Bunlar tabii ki bizim kendi içimizde halletmemiz gereken sorunlar. Ama son dakikada verilen faulün bence hiçbir açıklaması yok. Ceza sahasında olsa kalecinin dokunulmazlığı var, bunu kabul edebiliriz. ‘Kalecinin dokunulmazlığı var’ dedi. Neye göre? Pozisyon ceza sahasının dışarısında. Kendini yere atıp direkt topu eline alıyor. Bence bu yüzde 100 skandal bir karar. Bunun öncelikle bilinmesi gerekiyor. Ondan sonrası tabii ki hatalar zinciri” dedi.