143 yıllık kulübü 25 yıl sonra şampiyon yaptı gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Milli Takımı'nda 64 kez forma giyen, yıllarca oynadığı Chelsea'de şampiyonluklar kazanan, futbolu Coventry'de oynadıktan sonra bırakan Frank Lampard, daha sonra teknik direktörlüğe adım attı.

2024'de Coventry'in başına geçen Lampard, büyük başarıya imza attı.

Frank Lampard imzayı attı

1843'te kurulan, ancak 25 yıl önce düştüğü Premier Lig'e bir türlü dönemeyen Coventry, sonunda Lampard'la hedefine ulaştı.



Championship'te bitime 3 hafta kala Blackburn ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve 86 puana ulaşan Coventry, şampiyonluğunu ilan etti ve 25 yıl sonra Premier Lig'e döndü.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA AĞLADI

Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Lampard, Derby County, Chelsea ve Everton'da görev yapmış, 2024'te Coventry'nin başına getirilmişti.



47 yaşındaki Lampard, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından verdiği röportajda çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.