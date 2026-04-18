143 yıllık kulübü 25 yıl sonra şampiyon yaptı gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma:
İngiliz futbolunun ünlü ismi Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Coventry, 25 yıl sonra şampiyon olarak Premier Lig'e çıktı. Lampard, maçtan sonra ağladı.

İngiltere Milli Takımı'nda 64 kez forma giyen, yıllarca oynadığı Chelsea'de şampiyonluklar kazanan, futbolu Coventry'de oynadıktan sonra bırakan Frank Lampard, daha sonra teknik direktörlüğe adım attı.
2024'de Coventry'in başına geçen Lampard, büyük başarıya imza attı.

1843'te kurulan, ancak 25 yıl önce düştüğü Premier Lig'e bir türlü dönemeyen Coventry, sonunda Lampard'la hedefine ulaştı.

Coventry, 25 yıl sonra Premier Lig'e döndü
Championship'te bitime 3 hafta kala Blackburn ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve 86 puana ulaşan Coventry, şampiyonluğunu ilan etti ve 25 yıl sonra Premier Lig'e döndü.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA AĞLADI

Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Lampard, Derby County, Chelsea ve Everton'da görev yapmış, 2024'te Coventry'nin başına getirilmişti.

47 yaşındaki Lampard, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından verdiği röportajda çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
