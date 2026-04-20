Fenerbahçe'nin eski yıldızı kayıplara karıştı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kayıplara karıştı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Jhon Duran Rusya'da da yokları oynuyor.

Fenerbahçe’nin devre arasında yollarını ayırdığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yeni takımı Zenit’te de beklentileri karşılayamadı.

AVRUPA LİGİ KRİZİ SONRASI AYRILIK

UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB deplasmanına gitmek istememesi nedeniyle gözden çıkarılan ve kiralık sözleşmesi feshedilen Duran, sezon ortasında Fenerbahçe’den ayrılmıştı.

ZENİT’TE KAYIPLARA KARIŞTI

Zenit’e transfer olduktan sonra yalnızca 4 maçta toplam 84 dakika süre alan Duran, Spartak Moskova karşısında attığı golle kısa süreli bir çıkış yakalasa da sonrasında tamamen gözden düştü.

  • 22 Mart’ta Dinamo Moskova maçında sadece 3 dakika forma giydi.
  • 4 Nisan’daki Samara ve 19 Nisan’daki Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmadı.
  • 12 Nisan’daki Krasnodar maçında yedek bekledi ancak oyuna girmedi.

3 GOL 3 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 10 Süper Lig maçına çıkan Jhon Duran, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak hem Türkiye’de hem de Rusya’da istikrarlı bir performans sergileyememesi, kariyerinde soru işaretleri yarattı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Zenit cephesinde de hayal kırıklığı yaratan Duran’ın geleceği merak konusu. Kulübün yaz transfer döneminde oyuncuyla ilgili yeni bir karar alması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

