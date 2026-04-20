Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için kadrosunu yeniden şekillendiren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, önemli bir transfere imza attı.

Mintonette'deki habere göre; siyah beyazlıların geçen sezon Aras Spor forması giyen orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattığı belirtildi.

Ne yapsın Arina: Bir ağzıyla kuş tutmadı Marina

32 yaşında ve 1.93 boyundaki oyuncu, daha önce 2 sezon da Galatasaray forması giymişti.

Beşiktaş, Buket Gülübay'ın sözleşmesini uzatırken, Zeynep Doğa Alpay ile Sude Kale’yi altyapıdan A takım kadrosuna almıştı.

ÖZGE NUR ÇETİNER'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Özge Nur Çetiner’in daha önce formasını giydiği takımlar şöyle:

2025/26 Aras Spor

2024/25 Bahçelievler Belediyespor

2022/24 Aydın Büyükşehir Belediyespor

2021/22 Mert Grup Sigorta

2019/21 Türk Hava Yolları SK

2017/19 Nilüfer Belediyespor

2016/17 VakıfBank

2015/16 Sarıyer Belediyesi

2014/15 Galatasaray Daikin

2013/14 Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt Spor Kulübü

2012/13 Galatasaray Daikin

2009/12 Yeşilyurt Spor Kulübü