Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu

Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş, sezonu Aras Spor'da tamamlayan orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i transfer etti. Özge Nur Çetiner, daha önce 2 sezon Galatasaray forması giymişti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için kadrosunu yeniden şekillendiren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, önemli bir transfere imza attı.
Mintonette'deki habere göre; siyah beyazlıların geçen sezon Aras Spor forması giyen orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattığı belirtildi.

32 yaşında ve 1.93 boyundaki oyuncu, daha önce 2 sezon da Galatasaray forması giymişti.
Beşiktaş, Buket Gülübay'ın sözleşmesini uzatırken, Zeynep Doğa Alpay ile Sude Kale’yi altyapıdan A takım kadrosuna almıştı.

ÖZGE NUR ÇETİNER'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Özge Nur Çetiner’in daha önce formasını giydiği takımlar şöyle:
2025/26 Aras Spor
2024/25 Bahçelievler Belediyespor
2022/24 Aydın Büyükşehir Belediyespor
2021/22 Mert Grup Sigorta
2019/21 Türk Hava Yolları SK
2017/19 Nilüfer Belediyespor
2016/17 VakıfBank
2015/16 Sarıyer Belediyesi
2014/15 Galatasaray Daikin
2013/14 Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt Spor Kulübü
2012/13 Galatasaray Daikin
2009/12 Yeşilyurt Spor Kulübü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

