Ne yapsın Arina: Bir ağzıyla kuş tutmadı Marina

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank Fenerbançe'yi yenerek şampiyon olurken, seride 2 Rus smaçörün mücadelesinden galip çıkan Marina Markova oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi play off 5. maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank, 5 maçlık seriyi 3-2 önde tamamlayıp mutlu sona ulaştı.

Zehra Güneş şampiyon olur olmaz ayrılığı açıkladıZehra Güneş şampiyon olur olmaz ayrılığı açıkladı

Final serisinde gözler iki takımın Rus smaçörleri Marina Markova ile Arina Arina Fedorovtseva'daydı. Seriden toplamda üstün çıkan Marina Markova oldu.

25 yaşındaki Marina şampiyonluğu kutlarken, 22 yaşındaki Arina'nın çabası yeterli olmadı.

ARİNA İYİ BAŞLADI MARİNA SÜPER TAMAMLADI

Serideki ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanırken, Arina 21 sayıyla finallere iyi başladı ama takımının yenilgisini önleyemedi.. Marina ise 11 sayıda kaldı.

İkinci maçı bu kez Fenerbahçe 3-1 kazandı. Arina 19, Marina 16 sayı yaptı.
Üçüncü maçta Marina vatandaşına fark attı. 29 sayı yaparken VakıfBank 3-1 galip geldi. Arina ise 19'da kaldı.

Dördüncü maçta Marina 26 sayı yapsa da 19 sayı yapan Arina'lı Fenerbahçe 3-2 kazanmayı başardı.
Son maçta ise Marina bir kez daha 26 sayıya ulaştı, bu kez takımını 3-1 galibiyete taşıdı. Arina 13 sayı yapabildi.

Play off serisinde Marina toplam 105 sayıya imza atarken, Arina 85'te kaldı.
Sonuçta sevinen Marina, üzülen Arina oldu.

Bir ağzıyla kuş tutmadığı kalan Marina karşısında Arina'nın çabası sonuca yetmedi.

