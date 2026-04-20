"Sergen Yalçın the end!"

Beşiktaş'ın Samsunspor yenilgisinden sonra teknik direktör Sergen Yalçın, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Beşiktaş kusurlarını saklayamadı: Taraftarlar adeta çile çekti

Eleştiriler içinde en ağırı gazeteci Turgay Demir'den geldi. Demir, Fotomaç'taki yazısında Beşiktaş'a yeni teknik direktör önerisinde bulunurken, "Beşiktaş, önümüzdeki sezonu hatta sezonları kurtarmak istiyorsa bugünden tezi yok yeni bir teknik direktörle anlaşmalıdır. Yarın çok geç olabilir. Manzara gayet açık; oyunu okuyamayan, yanlışlarında inatla ısrar eden Sergen Yalçın ve avanesinden ne köy olur ne de kasaba" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİ CENGİZ'İ KAZANMAYA HAYATINI ADARKEN..."

Demir, şöyle devam etti:

"Bir teknik adam düşünün; Cherny, Jota gibi oyuncuları yetersiz görüp Cengiz'e, El Bilal'e bel bağlıyor. Bir Beşiktaş efsanesi düşünün; Fenerbahçeli Cengiz'i kazanmaya hayatını adarken, Beşiktaşlı Rafa'yı anında gözden çıkarıyor. Kimse kusura bakmasın, Sergen milyonlarca Beşiktaşlı'nın gözünden de, gönlünden de düşmüştür artık. Gelelim maçı. İlk yarıda saman alevi gibi parlayıp sönen, kaleye gider gibi yapan bir Beşiktaş vardı. Samsunspor ise genellikle kontratak kolladı. Taktik ve teknik açıdan bu yarı için söylenecek fazla bir şey yok; vesselam.

Sergen kardeşim, ilk yarıdaki bu görüntüden memnun kalmış olacak ki iki gol yiyene kadar sahadaki kimseye dokunmadı... Oyuna hiç müdahale etmedi!"