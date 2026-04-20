Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi

İspanyol ekiplerinden Real Madrid’de teknik direktör Alvaro Arbeloa, ligde oynanacak Alaves maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Arbeloa’nın burada milli futbolcumuz Arda Güler için sarf ettiği övgü dolu sözler gündem oldu.

"NASIL OYNADIĞINA BİR BAKIN"

Arda Güler ile iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Arbeloa, "Son üç ay çok yoğun geçti. Aramızda harika bir bağ kurduk. Buraya geldiğimde, onun önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı ama Bayern Münih ve Manchester City maçlarında nasıl oynadığına bir bakın” ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARI"

Milli futbolcunun performansından övgüyle bahseden Arbeloa, "Her zaman onun yeteneğini, isteğini ve onun gibi bir oyuncunun ortaya koyduğu fedakarlığı gördüm. Bu onun başarısı çünkü yol boyunca yaptığı hatalardan ders çıkardı. Arda Güler'in bu sezonu çok büyük bir başarı. O, gelecekte büyük işler yapacak bir oyuncu değil, bunları şimdiden gerçekleştiriyor” dedi.

BAYERN MUNIH MAÇINDA ŞOV YAPTI

Arda Güler özellikle Bayern Münih karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Güler maçı 2 golle tamamladı.