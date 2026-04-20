Beşiktaş'ı yenip şampiyon oldular: Fenerbahçe kupayı kaldırdı

Yayınlanma:
Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 eSüper Lig sezonunun şampiyonu Fenerbahçe oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonu’nun katkılarıyla organize edilen final heyecanı, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaşandı.

BÜYÜK FİNALDE DERBİ HEYECANI

Final etabında Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor mücadele etti. Kazananlar Finali’nde İsmail Can Yerinde’nin temsil ettiği Fenerbahçe, Mert Altıntop’un formasını giydiği Beşiktaş’ı 12-11 mağlup ederek Büyük Final’e yükseldi. Kaybedenler Finali’nde ise Beşiktaş, Trabzonspor’u 11-5 yenerek finale adını yazdırdı.

Büyük Finalde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İsmail Can Yerinde’nin temsil ettiği sarı-lacivertliler, rakibini 8-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KUPA FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe oyuncusu İsmail Can Yerinde’ye kupayı, eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi ekibinden Tuğba Akyüz takdim etti.

ESPORDA YÜKSELEN TREND

Türk Telekom eSüper Lig, Türkiye’de esporun gelişimi açısından önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Hem kulüplerin hem de oyuncuların profesyonel düzeyde rekabet etmesi, esporun futbol kültürüyle birleşerek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Spor
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali
Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendi: İşte 72 yıllık efsane kulübün içler acısı hali
Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı
Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Rusya'yı karıştırdı