Beşiktaş'ı yenip şampiyon oldular: Fenerbahçe kupayı kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonu’nun katkılarıyla organize edilen final heyecanı, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaşandı.

BÜYÜK FİNALDE DERBİ HEYECANI

Final etabında Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor mücadele etti. Kazananlar Finali’nde İsmail Can Yerinde’nin temsil ettiği Fenerbahçe, Mert Altıntop’un formasını giydiği Beşiktaş’ı 12-11 mağlup ederek Büyük Final’e yükseldi. Kaybedenler Finali’nde ise Beşiktaş, Trabzonspor’u 11-5 yenerek finale adını yazdırdı.

Büyük Finalde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İsmail Can Yerinde’nin temsil ettiği sarı-lacivertliler, rakibini 8-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KUPA FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe oyuncusu İsmail Can Yerinde’ye kupayı, eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi ekibinden Tuğba Akyüz takdim etti.

ESPORDA YÜKSELEN TREND

Türk Telekom eSüper Lig, Türkiye’de esporun gelişimi açısından önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Hem kulüplerin hem de oyuncuların profesyonel düzeyde rekabet etmesi, esporun futbol kültürüyle birleşerek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.