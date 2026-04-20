Zehra Güneş şampiyon olur olmaz ayrılığı açıkladı

Zehra Güneş şampiyon olur olmaz ayrılığı açıkladı
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maç biter bitmez Zehra Güneş, takımdaki ayrılığı açıkladı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank şampiyon oldu.

Sarı siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe Medicana'yı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 yendi ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYONLUĞA SEVİNİRKEN AYRILIK AÇIKLAMASI

VakıfBank'ta şampiyonluk kutlamaları yaşanırken, ayrılık açıklaması geldi.

VakıfBank'ın alt yapısında yetişen ve 22. kupasını kaldıran Ayça Aykaç'ın ayrıldığını Zehra Güneş açıkladı.

Zehra, Ayça ile birlikte katıldığı canlı yayında "Bir sporcu için 20 yıldan fazla bir yerde olmak ve oranın tarihine geçmek çok büyük bir şey olsa gerek. O seneye burada olmayacak. Çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük. Burada aldığı başarıları, son kez forma giydiği maçta şampiyonluğu hak etti diye düşünüyorum. Evet ben yeni kaptan oldum ama sonuçta her şey paylaşınca güzel."
Ayça ise şu ifadeleri kullandı:
"Son maçımdı, o yüzden biraz duygusaldık. Kupayla noktalayabildiğimiz için ve evimizde kupayı kaldırabildiğimiz için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seri 5 maça uzadı. Bizim için hiç kolay olmadı çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. Siz görmüyorsunuz ama biz o 3 günlük arada da antrenman yapmaya devam ediyoruz. Mental olarak ve fiziksel olarak çok zorlu bir süreçti. Sonunda kupa geldiği için çok mutluyuz. VakıfBank'ın kalbimdeki yeri çok ayrı olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

