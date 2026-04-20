Mesut Bakkal: Bu kadar basit olmaması lazım

Mesut Bakkal: Bu kadar basit olmaması lazım
TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'a yenilen Amedspor, Süper Lig'e çıkma yolunda ağır yara aldı. Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından "Bir şehrin bir camianın, 10 kişi bırakarak önüne geçiyorsunuz. Bu kadar kolay değil işler” dedi.

TFF 1. Lig'de Amedspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 yenilince 2. sırayı Erokspor'a kaptırdı ve Süper Lig'e çıkma yolunda ağır yara aldı.

Amedspor'dan TFF'ye çağrı: Açık şekilde gasp etmiştirAmedspor'dan TFF'ye çağrı: Açık şekilde gasp etmiştir

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bakkal, şunları söyledi:
"İyi başladığımız bir maç 39. dakikaya kadar en az 3 tane 4 tane çok net pozisyon ürettik, istemeyerek de olsa kaçırdığımız ve sonra da gelen bir kırmızı kart. Sonra 10 kişi devam ettiğimiz ve biraz daha pozisyon bulduğumuz bir maç. Sonra tabii dakikalar eridikçe oyundan düşüyorsunuz. Yani hiç beklemediğimiz bir skor. 10 kişisiniz. Kazanmanız da gerekiyor. Hakikaten üzgünüm. İlk devresi 3-0, 4-0 olacak maç ve maalesef maçın sonunda 2-0 mağlup olduk. Eksik yakalanmak zor. Özellikle lig sonunda bu yorgunlukta eksik yakaladığınız zaman işiniz zor. Bunu Bandırma'yı küçültmek için demiyorum ama ilk devre üreten, isteyen kırmızı karta kadar hep bizdik. Maçın sonucu böyle olmamalıydı. Hakikaten üzgünüm. Hiç beklemediğimiz bir skor, 10 haftadan sonra ilk defa mağlup oluyoruz. (Kırmızı kart pozisyonu) Pozisyonu da tam seyredemedim. Bu kadar basit olmaması lazım. Bir şehrin bir camianın, 10 kişi bırakarak önüne geçiyorsunuz. Bu kadar kolay değil işler."

MUSTAFA GÜRSEL: KAZANDIK MUTLUYUZ

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

aa-20260419-41155506-41155503-ozbeyli-bandirmaspor-amed-sportif-faaliyetler.jpg

"Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece bu maç için değil bütün sezon boyunca gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün belki de bu sezon olmadığı kadar bir taraftarımız maçtaydı. Taraftarınla bütünleştiğinde neler yapabileceğini gösteren bir Bandırmaspor'da bu sene konuşulacak o kadar çok şey var ki çok değişik bir sezon geçiriyoruz. Aslında biz ne bu yıl ne de önceki yıllarda mazeretleri hiçbir zaman konuşmadık ve arkasına sığınmadık. Hep elimizde ne varsa malzememiz neyse çıkıp en iyisini yapmaya çalıştık ve şükürler olsun bugün de kazandık, çok mutluyuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Spor
"Erzurumspor'a hakkım helal olsun" derken basın toplantısı bastılar: Serkan Özbalta sırılsıklam oldu
"Erzurumspor'a hakkım helal olsun" derken basın toplantısı bastılar: Serkan Özbalta sırılsıklam oldu
Tanju Çolak isyan etti: Yazıktır günahtır
Tanju Çolak isyan etti: Yazıktır günahtır