Okan Buruk uçakta dayanamadı: Yönetime dert yandı

Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Leroy Sane'nin iptal edilen golü tepkilere yol açtı. Dönüş uçağında yöneticilerle konuşan Okan Buruk, hakem kararlarına isyan etti.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşılaştı. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

SANE’NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray’ın 60. dakikada Leroy Sane ile bulduğu gol 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

OKAN BURUK UÇAKTA YÖNETİCİLERE DERT YANDI

İptal edilen gol Galatasaray’da tepkilere yol açarken teknik direktör Okan Buruk da uçakta yöneticilere isyan etti.

Milliyet’te yer alan habere göre; dönüş uçağında yapılan görüşmede hakem kararlarına tepki gösteren Okan Buruk, "Neden iptal edildiğini anlamadığımız bir golümüz verilmiyor. Maç 3-0 olacak ve muhtemelen rakip oyundan düşecek. Ben de buna göre bazı değişiklikleri erkene alacağım. Hakem veya VAR buna müsaade etmiyor. Gençlerbirliği oyunda tutuluyor. Sallai'ye komik bir kart veriliyor. Bundan dolayı değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Biz rakipler dışında hakemleri de yenmek zorunda mıyız?" dedi.

“MAÇ SONU KAZANDIĞIMIZA SEVİNMEDİM”

Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada da "Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

