27 takım resmen küme düştü
Profesyonel liglerde küme düşen 27 takım netleşti. Aralarında Süper Lig'in efsane takımları da yer aldı.
Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele devam ederken artık sona doğru gelindi. Son haftalar oynanırken profesyonel liglerde küme düşen takımlarda belli olmaya başladı.
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR NETLEŞİYOR
Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi kıran kırana devam ederken TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de küme düşen takımlar netleşti.
İşte o takımlar:
TFF 1. LİG
- Serik Spor
- Sakaryaspor
- Hatayspor
- Adana Demirspor
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP
- Adanaspor
- Yeni Mersin İY
- Yeni Malatyaspor
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
- Beykoz AŞ.
- Kepezspor
- Karaman FK
- Bucaspor 1928
TFF 3. LİG 1. GRUP
- Çankaya SK
- Kestel Çilek
- Polatlı 1926
- Edirnespor
TFF 3. LİG 2. GRUP
- Kahramanmaraşspor
- Kilis 1984
- Suvermez Kapadokya
- Hacettepe TM
TFF 3. LİG 3. GRUP
- Hopaspor
- 1926 Bulancak
- Çayelispor
- Giresunspor
TFF 3. LİG 4. GRUP
- İzmir Çoruhlu
- Afyonspor
- Bornova 1877
- Nazilli Spor
