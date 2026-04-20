27 takım resmen küme düştü

Profesyonel liglerde küme düşen 27 takım netleşti. Aralarında Süper Lig'in efsane takımları da yer aldı.

Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele devam ederken artık sona doğru gelindi. Son haftalar oynanırken profesyonel liglerde küme düşen takımlarda belli olmaya başladı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR NETLEŞİYOR

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi kıran kırana devam ederken TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de küme düşen takımlar netleşti.

İşte o takımlar:

TFF 1. LİG

  • Serik Spor
  • Sakaryaspor
  • Hatayspor
  • Adana Demirspor

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

  • Adanaspor
  • Yeni Mersin İY
  • Yeni Malatyaspor

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

  • Beykoz AŞ.
  • Kepezspor
  • Karaman FK
  • Bucaspor 1928

TFF 3. LİG 1. GRUP

  • Çankaya SK
  • Kestel Çilek
  • Polatlı 1926
  • Edirnespor

TFF 3. LİG 2. GRUP

  • Kahramanmaraşspor
  • Kilis 1984
  • Suvermez Kapadokya
  • Hacettepe TM

TFF 3. LİG 3. GRUP

  • Hopaspor
  • 1926 Bulancak
  • Çayelispor
  • Giresunspor

TFF 3. LİG 4. GRUP

  • İzmir Çoruhlu
  • Afyonspor
  • Bornova 1877
  • Nazilli Spor


Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi
Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi
Galatasaray kayıtsız kalamadı: Derbi öncesi Uğurcan Çakır'a müjde
Galatasaray kayıtsız kalamadı: Derbi öncesi Uğurcan Çakır'a müjde
Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu
Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu