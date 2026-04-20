Abdülkerim Durmaz: Pozisyonda hiçbir şey yok

Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında iptal edilen golüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, pozisyonun temiz olduğunu ve hakemin yanlış karar verdiğini ifade etti.

“HATALI OLABİLİR”

Durmaz, Roland Sallai’nin gördüğü sarı kartın hatalı olabileceğini belirterek, “Ama buna kıyamet koparmaya gerek yok. Çünkü sarı kartlar sonuca tesir etmez” dedi.

“SEN DELİ MİSİN?”

VAR kararına yönelik sert sözler kullanan Durmaz, “Gençlerbirliği - Galatasaray maçının orta hakemi olsaydım beni VAR’a çağıran hakeme şunu derdim: ‘Sen deli misin, manyak mısın?’ Pozisyonda hiçbir şey yok. Galatasaray’ın attığı gol temiz. Ben böyle şeylere renk olarak bakmam, ne görürsem onu söylerim” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ MAÇLARA ATIF

Durmaz ayrıca, Konyaspor - Galatasaray maçında iptal edilen gol için farklı düşündüğünü hatırlatarak, “O gole nizami demiştim” sözleriyle hakem kararlarını pozisyon bazında değerlendirdiğini vurguladı. Durmaz’ın açıklamaları, Süper Lig’de son dönemde sıkça gündeme gelen VAR tartışmalarını yeniden alevlendirdi.