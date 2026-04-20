Abdülkerim Durmaz: Pozisyonda hiçbir şey yok

Abdülkerim Durmaz: Pozisyonda hiçbir şey yok
Yayınlanma:
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı sonrası ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz karşılaşmanın VAR hakemine isyan etti.

Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında iptal edilen golüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, pozisyonun temiz olduğunu ve hakemin yanlış karar verdiğini ifade etti.

“HATALI OLABİLİR”

Durmaz, Roland Sallai’nin gördüğü sarı kartın hatalı olabileceğini belirterek, “Ama buna kıyamet koparmaya gerek yok. Çünkü sarı kartlar sonuca tesir etmez” dedi.

“SEN DELİ MİSİN?”

VAR kararına yönelik sert sözler kullanan Durmaz, “Gençlerbirliği - Galatasaray maçının orta hakemi olsaydım beni VAR’a çağıran hakeme şunu derdim: ‘Sen deli misin, manyak mısın?’ Pozisyonda hiçbir şey yok. Galatasaray’ın attığı gol temiz. Ben böyle şeylere renk olarak bakmam, ne görürsem onu söylerim” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ MAÇLARA ATIF

Durmaz ayrıca, Konyaspor - Galatasaray maçında iptal edilen gol için farklı düşündüğünü hatırlatarak, “O gole nizami demiştim” sözleriyle hakem kararlarını pozisyon bazında değerlendirdiğini vurguladı. Durmaz’ın açıklamaları, Süper Lig’de son dönemde sıkça gündeme gelen VAR tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
TFF Fenerbahçe'yi içtenlikle tebrik etti
TFF Fenerbahçe'yi içtenlikle tebrik etti
