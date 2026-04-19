Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı

Süper Lig’in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?

Dev derbiye günler kala futbolseverler hakemin kim olacağını merak etmeye başladı.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, canlı yayında derbinin hakeminin kim olacağına dair tahminde bulundu.

''HALİL UMUT MELER’DEN BAŞKASI OLMAZ''

Derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını dile getiren Çulcu, ''Halil Umut Meler’den başkası olmaz'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Çulcu, ''Herhangi bir fiziksel sıkıntı olmazsa derbinin hakemi Halil Umut Meler olur'' yorumunu yaptı.

GALATASARAY 4 PUAN ÖNDE

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Galatasaray, sarı-lacivertliler ile puan farkını yeniden 4’e yükseltti.

Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 22 galibiyet alan Galatasaray, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 71 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe ise 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor.