Sadettin Saran futbolcularla yaptığı görüşmeyi açıkladı

Fenerbahçe Gümrük ve Lojistikçiler Platformu'nun etkinliğine katılan Başkan Sadettin Saran, futbolcular ile yaptığı görüşmeye dair detaylar verdi ve şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Gümrük ve Lojistikçiler Platformu'nun etkinliğine katılım sağladı.
Organizasyonda meşalelerle karşılanan Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

''OYUNCULARLA KONUŞTUM''

Sadettin Saran açıklamasında, "Şampiyon olacağımıza hala inanıyorum. Üzüldük, yaralandık ama şansımız var. Hem Türkiye Kupası var hem de dün oyuncularla konuştum. Görüyorum o isteği, o üzüntüyü ve o hırsı. İnşallah iyi olacak." ifadelerini kullandı.

PUAN FARKI 4'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından iki takım arasındaki puan farkı yeniden 4'e yükseldi.

31. HAFTADA KRİTİK DERBİ

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışında kritik bir önem arz eden derbi 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

