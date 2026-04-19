Samsunspor Beşiktaş: İlk 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00’de başlayacak.

Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Hasova’nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar olacak.

VAR’da Özer Özden, AVAR’da Suat Güz görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig’de çıktığı 29 maçta 16 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı ve topladığı 55 puanla 4. sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Samsunspor - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu: