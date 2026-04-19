Bursaspor şampiyon oldu: 1. Lig'e yükseldi

Bursaspor, 2. Lig’in 33. haftasında şampiyonluk maçında Somaspor ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlılar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı.

BURSASPOR ŞAMPİYON OLDU

Bursaspor’a galibiyeti getiren golleri 11. ile 72. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık (kendi kalesine) ve 69. dakikada Ertuğrul Furat attı.

Somaspor'un tek golü 86. dakikada Namık Barış Çelik'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 77 yapan Bursaspor, 2. Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Somaspor ise 30 puanla 15. sırada kaldı.

40 BİN KARTONLA BÜYÜK KOREOGRAFİ!

Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Stadı dolduran Bursaspor taraftarı, takımına büyük destek verdi ve 1. Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Adım adım Süper Lig’e yaklaşan Bursaspor, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.