Fenerbahçe'de Rizespor beraberliğinin faturası kesildi

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü 2. golde Ederson eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

TARAFTARLAR EDERSON'U PROTESTO ETTİ

Serbest vuruşta açılarak kaleyi boş bırakan Brezilyalı kaleci, kaçan galibiyet nedeniyle taraftarlarca protesto edildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Ederson'un takıma mesaj yollayarak özür dilediğini kaydetti.

KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kaçan galibiyet sonrası ara vermeden Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi.

EDERSON YEDEK KULÜBESİNE

Fanatikte'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Ederson'u yedek kulübesine çekecek. Konyaspor karşısında Tarık Çetin ya da Mert Günok forma giyecek.

KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

21 Nisan Salı günü Konya'da oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe çeyrek final maçı saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulü ile oynanacak müsabakada kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.