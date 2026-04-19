Beşiktaş deplasmanda kaybetti: Samsunspor evinde 7 dakikada kazandı
Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibine 2-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golüyse 90+1'de Asllani'den geldi.
AMIR MURILLO VE ERSİN DESTANOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
65. dakikada Amir Murillo ve 88. dakikada Ersin Destanoğlu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İkili Fatih Karagümrük maçında olmayacal.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 42 puana ulaşan Samsunspor ise 7. sırada bulunuyor.
DETAYLAR
- Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
- Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
- Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji
- Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Hyeon-Gyu Oh
- Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou (Samsunspor)
